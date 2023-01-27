Желтый уровень погодной опасности введен в Петербурге и Ленобласти 27 января

Желтый уровень опасности объявлен из-за гололеда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности на Северо-Западе России. Это касается в том числе и Петербурга с Ленинградской областью. Причиной стал сильный гололед, вызванный заморозками после оттепели.

- Санкт-Петербург и Ленинградская область: на дорогах гололедица. Период предупреждения: до 21 часа 27 января, - сообщается на сайте Гидрометцентра.

После девяти вечера желтый уровень опасности снимается, но до этого времени водителям и пешеходам следует быть максимально осторожным. Длина тормозного пути в условиях гололедицы сильно увеличивается, поэтому переходить дорогу надо максимально аккуратно. Автомобилистам следует снизить скорость и увеличить дистанцию до соседей по потоку.

27 января синоптики обещают небольшой морозец около -3…-5 градусов. В субботу чуть похолодает до -5…-7, а в воскресенье снова придет оттепель с нулевой температурой днем.