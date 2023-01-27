Уголовное дело возбудили на водителя грузовика, сбившего насмерть пешехода в Ленобласти

В Тихвинском районе возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб пешеход Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП. Авария произошла 26 января 2023 года в Тихвинском районе. Водитель грузовика пошел на обгон на трассе и сбил пешехода. Тот скончался на месте. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Около 17:53 часов на 440 километре дороги «Вологда-Новая Ладога», вне населенного пункта, 42-летний водитель за рулем автомобиля «МАЗ» с прицепом, выполняя обгон, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении пешехода, - рассказали в полиции.

От удара пешеход погиб на месте. Им оказался 61-летний житель Владимирской области.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.