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НовостиПроисшествия27 января 2023 9:19

В Петербурге рецидивист отобрал телефон у бабушки, выглянувшей в окошко

Мужчине, уже отсидевшему 15 лет, дали четыре еще года колонии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Рецидивист получил новый срок за ограбление бабушки в окошке.

Рецидивист получил новый срок за ограбление бабушки в окошке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский суд определил наказание рецидивисту, который походя ограбил пенсионерку. Весной 2022 года он выхватил телефон из рук пожилой женщины, выглянувшей из окна своей квартиры, расположенной на первом этаже.

- Суд установил, что 86-летняя потерпевшая подошла к открытому окну и, облокотившись на подоконник, стала разговаривать по мобильному телефону. Обвиняемый, находясь в этот момент на улице, неожиданно для пенсионерки подошел к окну и, выкрутив руки потерпевшей, вырвал у нее телефон, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Схватив смартфон, преступник убежал. Но потом понял, что устройство заблокировано и выбросил его. В ходе заседания мужчина вину признал. Учитывая его 15-летний тюремный опыт и прошлые судимости, в том числе за убийство, суд дал грабителю четыре года колонии особого режима.