Украденного кота вернули в зоомагазин в Петербурге

Украденный котик заедает стресс после похищения. Фото: vk.com/zoopodarki

Жители Петербурга отмечают торжественное возвращение кота, которого несколько дней назад украл из торгового центра нетрезвый мужчина. Любимца продавцов по имени Ролтик искали всем районом Дыбенко.

- Друзья! У нас беда: украли кота Ролтика, который живет в магазине на Большевиков уже пять лет. Кот имеет проблемы со здоровьем и нуждается в специальной диете! – писали работники магазина в соцсетях.

На поиски котика бросились жители Петербурга и соседнего Кудрово. И нашли. На улице Антонова-Овсеенко Ролтика подобрала женщина, которая и принесла кота в магазин.

- Большое всем спасибо за сочувствие и поддержку! Котика подобрали и вернули нам добрые люди, - сообщили счастливые хозяева.

Сейчас, по их словам, пушистый любимец заедает стресс и отсыпается. С ним все хорошо.