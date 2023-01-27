Снежная и теплая погода ждет Петербург в выходные 28 и 29 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минусовая температура не надолго задержалась в Санкт-Петербурге. Предстоящие выходные 28 и 29 января 2023 года в Северной столице будут теплыми. Суббота с небольшим минусом, а в воскресенье температура приблизится к нулю градусов. При этом горожан ожидает снегопад. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Вернувшаяся к нам зима продолжиться, правда, не долго. Завтра вечером от Выборга к Санкт-Петербургу подойдет атмосферный фронт и принесет снег. В воскресенье попадаем под влияние обширного циклона расположенного севернее Ленинградской области, и начинается повышение температуры воздуха, которое к вечеру достигнет нуля градусов, - сообщил Колесов.

По прогнозу, в субботу температура окажется около минус 3 градусов, в воскресенье легкий минус, к вечеру уже ноль. Основной снегопад придется на 28 января. Снежная погода вернется в понедельник вместе с оттепелью.