Цветы и венки возложили на Пискаревском кладбище в годовщину снятия блокады

На Пискаревское кладбище принесли цветы к мемориалу павшим. Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятная церемония возложения цветов и венков прошла на Пискаревском кладбище в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сюда приехали как первые лица страны и города, так и простые петербуржцы. В числе гостей были ветераны из других стран, приехавшие в северную столицу по приглашению властей.

- У входа на Пискаревский мемориал развернута историко-публицистическая выставка. В этот раз она посвящена детям блокадного Ленинграда и названа - «А были вместе - детство и война», - сообщает пресс-служба Смольного.

Также на кладбище работает открытый микрофон. Все посетители мемориала могут принять участие в чтениях «Наши павшие – как часовые».

По данным Смольного, сейчас в городе живет 52 тысячи человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».