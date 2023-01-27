Ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге рассчитывают начать 4 марта

Станция "Ладожская" закроется на ремонт 4 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станцию метро «Ладожская» отправят на ремонт уже 4 марта. По крайне мере такая дата начала работ запланирована Комитетом по транспорту Петербурга. Ранее сроки ремонта переносили уже четырежды. Последняя отсрочка была связана с жалобой антимонопольной службы (ФАС) по контракту на проведение работ.

- Вчера ФАС признала необоснованной жалобу. Планируемая дата закрытия станции - 4 марта, - сообщили в пресс-службе Комтранса.

До этого планируется подписать контракт с подрядчиком, который в течение 11 месяцев будет приводить станцию в порядок. На это время «Ладожская» будет полностью закрыта для пассажиров, а нагрузку на себя возьмет наземный транспорт и «Новочеркасская», до которой пустят трамваи-шаттлы.