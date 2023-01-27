Совет по поддержке участников СВО создали в Петербурге

В Петербурге создан совет по поддержке участников СВО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге создали совет поддержки участников СВО. Он направлен на обсуждение различных видов помощи для семей военнослужащих. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» телеканала 78.

- Совет будет содействовать правительству города в работе по оказанию помощи родственникам наших бойцов. Будет собираться раз в месяц, обсуждать, что еще можно сделать, чем помочь семьям, - рассказал градоначальник.

Уже сейчас в Петербурге есть соцпакет для детей участников СВО. Он включает в себя горячее питание в школах, бесплатный проезд в транспорте, путевки в лагеря и многое другое. Также к Новому году семьи военнослужащих получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

- Город многое делает, но потребности меняются. Могут потребоваться системные меры, решения на уровне правительства города или Законодательного Собрания. Для подготовки таких решений и создан Совет. От каждого района в него вошли близкие родственники наших бойцов, – отметил Александр Беглов.