СК передал в суд дело директора петербургского Дома ветеранов, обвиняемого в махинациях с квартирами

СК передал в суд дело о мошенничестве с квартирами ветеранов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное следственное управление СК России завершило работы по делу уже бывшего директора петербургского Дома ветеранов войны и труда №1, которого обвиняют в мошенничестве с квартирами ветеранов.

- Потерпевших обманывали, сообщая, что для размещения в доме ветеранов необходимо отдать свою квартиру якобы государству, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Но в действительности жилье присваивал директор ООО «РоссРента», который привозил стариков в Дом ветеранов. Он же давал взятки директору учреждения, который размещал ветеранов в заведении. Общая сумма взяток превысила 19 миллионов рублей.

Сейчас на имущество экс-директора Дома ветеранов, а также второго фигуранта дела наложен арест. По ходатайству следствия «заморожены» деньги и активы на 36 миллионов рублей.