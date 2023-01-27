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НовостиПроисшествия27 января 2023 14:58

В Шушарах таксист изнасиловал в машине юную пассажирку

Автомобиль нашли, водителя ищут
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция ищет таксиста, который изнасиловал пассажирку в Шушарах.

Полиция ищет таксиста, который изнасиловал пассажирку в Шушарах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские ищут водителя такси, который изнасиловал девушку-пассажирку прямо в машине. Все произошло в ночь на пятницу на Вишерской улицы. По словам пострадавшей 19-летней петербурженки, она подверглась домогательствам и оральному насилию.

- Около половины первого ночи таксист припарковал машину, пересел на заднее сиденье и стал хватать девушку за грудь и половые органы. Затем водитель начал мастурбировать, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Все закончилось оральным сексом по принуждению. После этого таксист отпустил жертву. Девушка направилась прямиком в полицию, где написала заявление. Она назвала марку машины и номера. Вскоре автомобиль нашли, но водителя в нем уже не оказалось.

Сейчас подозреваемого ищут, все материалы дела переданы в петербургское управление Следственного комитета.