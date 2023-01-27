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НовостиОбщество27 января 2023 15:26

Суд Петербурга разрешил строительство налоговой инспекции на месте сквера на проспекте Науки

Жители города выступают против уничтожения сквера
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд вынес решение 26 января

Суд вынес решение 26 января

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Петербурга обратились в суд с просьбой не допустить застройку сквера на проспекте Науки. Решение по этому делу вынесено 26 января. И петербуржцы с ним категорически не согласны.

- Оглашена была только резолютивная часть - исковые требования истцов суд не удовлетворил. Мы не согласны с решением суда!, - говорится в сообществе «ВКонтакте», пользователи которого выступают против застройки сквера.

Как следует из материалов дела, истцы полагали, что их права на благоприятную окружающую среду будут нарушены, когда строители уничтожат деревья. Однако суд истцам отказал, тем самым разрешил строительство нового здания налоговой инспекции на месте сквера.

Кроме этого, суд отменил меры предварительной защиты, которые ранее приостановили действие разрешения и запретили вырубку зеленых насаждений.