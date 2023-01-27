Школу на 1000 мест откроют в здании Николаевского кавалерийского училища в Петербурге

Здание Николаевского кавалерийского училища. Фото: Главгосэкспертиза России

Главгосэкспертиза России разрешила открыть школу на 1000 мест в здании Николаевского кавалерийского училища в Петербурге. Но сначала оно будет отремонтировано и отреставрировано. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В здании появятся зона отдыха, гардероб, учебные классы, столовая, библиотека, актовый зал, медблок и другие помещения. К основному зданию пристроят двух- или трехэтажный спортивный блок. Там будет бассейн и спортивный зал, - рассказал главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

После пристройки еще одного блока общая площадь объекта составит более 20 тысяч квадратных метров.

Напомним, в разные годы в здании бывшего Николаевского кавалерийского училища располагались больница, типография, детский сад и другие учреждения. В последнее время там работал завод по производству радиотехнического оборудования.