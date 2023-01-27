Вылетевший на тротуар «Рено» сбил пять человек на Комендантской площади в Петербурге

Очевидцы и спасатели доставали пострадавшую из-под машины. Фото: Скриншот из видео

Пять человек пострадали в жутком ДТП в Приморском районе Северной столицы. Напомним, 27 января около пяти часов вечера женщина-водитель за рулем «Рено Сандеро» не справилась с управлением и сбила пятерых пешеходов, которые в момент столкновения находились на тротуаре. По словам очевидцев, машина внезапно поехала, когда пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Все пострадавшие – женщины. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальные три – уехали в больницу в состоянии средней степени тяжести, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водителю «Рено Сандеро» стало плохо. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, в результате ДТП одна из пострадавших женщин попала под машину. Для того, чтобы ее достать, автомобиль поднимали несколько очевидцев и спасатели.