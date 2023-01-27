Музей легендарного альпиниста Михаила Боброва откроют в Петербурге

Михаил Бобров умер в 2018 году, ему было 95 лет. Фото: ХАНОВ Тимур

Музей легендарного альпиниста и профессора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Михаила Боброва появится в Петербурге. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Музей планируют открыть в августе, на территории СПбГУП.

- Университет уже выделил помещение, где будет размещаться музей. Разработана концепция будущей экспозиции. Она будет включать в себя современные мультимедийные технологии, - пишет «Петербургский дневник».

По словам ректора СПбГУП Александра Запесоцкого, у университета есть большая база фотографий с Михаилом Бобровым. В музейной экспозиции будут также представлены книги и фильмы о легендарном альпинисте. Семья Боброва передаст в музей лыжи профессора, предметы его юности, спортивной деятельности и другое.

Напомним, Михаил Бобров был почетным жителем Петербурга. Во время блокады Ленинграда он помогал сохранить красоту города, с другими альпинистами маскировал золотые купола и шпили Северной столицы.