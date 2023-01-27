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НовостиОбщество27 января 2023 18:40

Пенсионеры Ленобласти смогут бесплатно посещать региональные музеи

Соответствующее постановление подписали в областном парламенте
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионеры Ленобласти смогут бесплатно посещать региональные музеи

Пенсионеры Ленобласти смогут бесплатно посещать региональные музеи

Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственные музеи Ленинградской области станут бесплатными для пенсионеров. Для того, чтобы воспользоваться такой льготой, пожилым людям нужно будет предъявить документы, которые подтвердят их место жительства.

- Музеи станут бесплатными для жителей региона старше 65 лет. Такое постановление подписал областной парламент. Закон принят по инициативе Комитета по сохранению культурного наследия, - пишет Online47 со ссылкой на Законодательное собрание Ленобласти.

В документе сообщается, что теперь в Социальном кодексе будет закреплена норма, что пенсионеры могут получить право бесплатного посещения музеев региона. Однако пока не известно, с какого дня эта льгота начнет действовать.