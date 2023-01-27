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НовостиПроисшествия27 января 2023 19:26

Пожарные более пяти часов тушили ангар автосервиса на Южном шоссе в Петербурге

Мощный огонь охватил здание полностью
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мощный огонь охватил здание полностью. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Мощный огонь охватил здание полностью. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Пожарные Петербурга более пяти часов боролись с последствиями возгорания в ангаре автосервиса неподалеку от Южной ТЭЦ. Пожар на Южном шоссе во Фрунзенском районе начался в 16:29, а полностью его ликвидировать получилось только в 21:52.

- Ангар размером 15 на 30 метров горел по всей площади. В 16:39 ранг пожар был повышен до номера 1БИС, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.

Повышенный ранг сложности был отменен в 17:28. Тогда же спасатели смогли локализовать огонь. Далее необходимо было полностью ликвидировать возгорание. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

На место происшествия выезжали шесть единиц пожарной техники. Огонь тушили 28 спасателей МЧС.