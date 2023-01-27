Салют в честь 79-й годовщины снятия блокады прогремел в Петербурге

Для жителей и гостей города прозвучали 30 залпов салюта Фото: Артем КИЛЬКИН

Салют в честь 79-летия со дня снятия блокады Ленинграда отгремел в Петербурге 27 января. Он начался в девять часов вечера. Для жителей и гостей города прозвучали 30 залпов салюта из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок, которые стояли на Большом пляже Петропавловской крепости.

- Наблюдать салют обычно удобно со Стрелки Васильевского острова, а также с Дворцовой набережной. Кроме этого, хорошо видно с Троицкого и Дворцового мостов, - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Напомним, 79 лет назад, 27 января 1944 года, освобождение Ленинграда также праздновали ярким салютом. Тогда залпы произвели из 324 орудий. Салют был запущен из разных уголков города и с бортов боевых кораблей.