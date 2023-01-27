Петербуржец проведет 4 года в колонии из-за кражи телефона у пенсионерки

Суд вынес приговор мужчине, укравшему телефон у пожилой женщины Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор мужчине, который открыто похитил мобильный телефон у 86-летней пенсионерки. Инцидент случился в апреле прошлого года. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

- Женщина разговаривала по телефону и облокотилась на подоконник открытого окна в своей квартире. Злоумышленник подбежал к окну, скрутил ей руки и отобрал телефон. После этого он сбежал, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он уже был судим за преступления. С 2004 года провел в колонии 15 лет. В том числе за совершенное им убийство.

Свою вину мужчина признал. Он рассказал, что когда понял, что на телефоне установлен пароль, просто выбросил его. Суд назначил рецидивисту четыре года лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима.