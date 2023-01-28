Туман и до -7 градусов ожидается 28 января в Ленобласти

В Ленобласти ожидается небольшой снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 28 января. Существенных осадков не предвидится, но на северо-западе региона во второй половине дня пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ночью и утром ожидается туман. Скорость западного ветра составит от 2 до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от -4 до -13 градусов, а днем будет от -2 до -7 градусов. На дорогах ожидается гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такие же погодные условия синоптики прогнозируют в Петербурге. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, а днем будет от -2 до -4 градусов. Ночью атмосферное давление будет повышаться, а днем – понижаться.