Петербуржцев предупредили об усилении ветра 28 января

Ветер начнет буйствовать с 10 часов утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Субботняя относительно теплая погода в Петербурге может омрачиться сильным ветром. Ухудшение погодных условий 28 января пообещали в городском управлении МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ветер начнет буйствовать в городе уже с 10:00-13:00 на высоте 25 метров и по Невской Губе Финского залива. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали людям быть аккуратнее в непогоду.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, - посоветовали в МЧС.

Также специалисты призвали убирать машины в гараж или парковать их подальше от деревьев и плохо укрепленных конструкций. Со двора и открытого балкона вещи лучше убрать. Гулять под деревьями и линиями электропередач тоже не стоит в ветреную погоду. В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефонам «01» или «101».

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";

- в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон доверия: 8(812) 299-99-99.