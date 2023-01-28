Петербуржцы с «народным» званием начнут получать ежемесячные выплаты

Выплата положена жителям Петербурга, вышедших на пенсию и удостоенных почетных званий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный внес изменения в Социальный кодекс Петербурга. Теперь горожане, носящие почетные звания категории «народный», будут получать дополнительную финансовую поддержку. Губернатор уже подписал соответствующий закон, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Теперь, согласно документу, «народные» артисты, художники, учителя, архитекторы РСФСР, СССР и Российской Федерации смогут рассчитывать на ежемесячную выплату, если не менее 10 лет живут в Петербурге, вышли на пенсию или уже отметили 60-й и 55-й дни рождения (речь о мужчинах и женщинах соответственно). Каждый месяц им будут выплачивать по 30 тысяч рублей.

- Эта дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией и Санкт-Петербургом, - отметили в пресс-службе Смольного.

Идея расширить список граждан, которым положена финансовая поддержка, принадлежит губернатору Александру Беглову и спикеру Заксобрания Александру Бельскому. Они обсуждали эту мысль на встрече с деятелями культуры.