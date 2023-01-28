Гололедица и -1 градус тепла ждут Петербург в субботу

В воскресенье погода принесет оттепель и дождик. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Субботней погодой в Петербурге будет заведовать гребень антициклона, так что погода будет практически бесснежной и относительно теплой. Такой прогноз на день дал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, большая часть дня пройдет под температурой -1...-3 градуса в городе и 0...-5 в области. Дороги и тротуары скует гололедица, небо будет изредка проясняться, а вот снега или дождя можно не ждать до вечера. На исходе дня погода немного изменится - в дело вмешается атмосферный фронт с запада.

- Облака уплотнятся, усилится ветер и местами закружит небольшой снег, присыпая лед на дорогах, - рассказал Михаил Леус.

Ветер будет умеренным, но в течение дня разгонится до 15 м/с, как предупреждали в МЧС. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст. В воскресенье в городе пройдет небольшой дождь, обещают оттепель.