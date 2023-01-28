Полиция Петербурга ищет женщину, обманувшую пенсионера на 3,2 млн рублей

Аферистка представилась адвокатом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские разыскивают женщину, обманувшую пенсионера на немалую сумму. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, аферистка обобрала дедушку на 3,2 млн рублей.

Обманутый 85-летний петербуржец обратился в полицию 27 января. Он рассказал, что в минувшем октябре ему позвонила незнакомая женщина и представилась адвокатом. Собеседница заявила, что может помочь пенсионеру вернуть 7 миллионов рублей, которые он вложил в некую фирму пять лет назад. Тогда мужчина сделал это, чтобы получить прибыль.

Пенсионер попался на удочку и согласился на услуги лже-адвоката. За свою «помощь» аферистка попросила деньги, и за октябрь-ноябрь дедушка передал ей более трех миллионов рублей в общей сложности. Последняя оплата была 17 января, после чего мужчина заподозрил неладное.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили в ведомстве.