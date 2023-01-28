Более 700 человек заболели коронавирусом за сутки в Петербурге

Вакцинация от ковида в городе продожается, запас препарата достаточный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

733 человек заразились коронавирусом за последние сутки в Петербурге. Такими данными от Роспотребнадзора утром 28 января поделились в пресс-службе губернатора.

В то же время оперативный штаб «Стопкоронавирус.рф» говорит о 483 выздоровевших, а петербургский комитет по здравоохранению - о восьми скончавшихся. Словом, ковид все еще живет среди нас и пока не собирается исчезать.

В комздраве отмечают, что для больных коронавирусом и пневмониями в городе развернуто 2187 коек. Принимают таких больных девять стационаров. В городе продолжается вакцинация - прививать взрослых петербуржцев готов 161 пункт, а маленьких - 87 пунктов.

- Привито первично от covid-19 249 человек за сутки (всего 3 337 263), ревакцинировано 2435 (всего 857 820), - уточнили в комитете по здравоохранению.

Запас вакцины в Петербурге достаточный: по состоянию на 27 января в распоряжении медиков есть более 388 тысяч доз препарата.