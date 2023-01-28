В ДТП с двумя большегрузами на автодороге М-11 в Ленобласти погиб водитель

Сотрудники полиции разбираются в причинах и деталях смертельного ДТП, случившегося вечером 27 января на автодороге М-11 «Нева». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, на 640-м километре трассы столкнулись два большегруза.

На данный момент известно, что 43-летний уроженец Нижегородской области ехал на автопоезде «Скания» с полуприцепом из Москвы в сторону Петербурга. Однако в один момент наехал на фуру, стоящую на проезжей части в правой полосе. Ее водитель проводил дорожные работы, а машина служила прикрытием.

Столкновение машин было столь сильным, что кабину «Скании» раскурочило - у водителя не осталось шансов выжить. Мужчина погиб на месте.

- Спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции, - дополнили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

А вот 42-летний житель Тосненского района, работавший на дороге, был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Полиция ведет проверку.