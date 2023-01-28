Полицейские пробежали 45 километров по «Дороге жизни» в память об освобождении Ленинграда

Полицейские останавливались у мест боевой славы и возлагали цветы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские пробежали 45 километров по маршруту «Дорога жизни» в память о блокадном Ленинграде. Акцию провели в годовщину полного освобождения города от фашистской блокады, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

15 сотрудников Специального полка полиции отправились в марш-пробег в восемь утра 27 января от памятника «Регулировщицы» на Рябовском шоссе. По пути полицейские останавливались у мест боевой славы, возлагали цветы к памятникам Великой Отечественной войны и отдавали дань погибшим блокадникам и воинам-освободителям.

- Пробег завершился у памятника «Паровоз» на 47-м километре «Дороги жизни» в районе железнодорожной станции «Ладожское озеро», - подытожили в ведомстве.

В конце маршрута «марафонцев» накормили едой с полевой кухни. Завершением акции стал сбор у Вечного огня.