Автобус подмял под колеса пешехода на Южном шоссе

Мужчину чудом не переехало задними колесами автобуса. Фото: "Мегаполис"

Новое ДТП с автобусом случилось в Петербурге на Южном шоссе. На пути от здания конечной автобусной станции «Сортировочная» к остановке у ТЦ «Софийский» транспорт подмял под колеса пешехода. Дело случилось на нерегулируемом переходе, рассказал «Мегаполис».

Вроде и пешеход посмотрел по сторонам, и дорога была освещена, и машин в тот час почти не было, однако автобус при левом повороте сбил мужчину. Пострадавший едва успел поджать ноги, чтобы его не переехало задними колесами, после чего встал и захромал к обочине. Перепуганный водитель выбежал к мужчине на помощь.

Как сообщили «Комсомолке» в компании-перевозчике «Пассажиравтотранс», пешеход почти не пострадал и даже отказался от помощи врачей. А вот автомобилисту придется отвечать за свою ошибку.

- От скорой он отказался и заявил, что претензий не имеет. Водитель направлен на дополнительное обучение со сдачей экзамена, - заверил перевозчик.