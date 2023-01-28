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НовостиНедвижимость28 января 2023 15:13

Ни один район Петербурга еще не перешел на новую систему уборки

Переход стартовал 1 января и будет постепенным
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Для реформы власти закупают уборочную технику и нанимают работников.

Для реформы власти закупают уборочную технику и нанимают работников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ни один район Петербурга пока не начали убирать по новой системе, запущенной в ходе реформы отрасли ЖКХ в городе. Как заявил губернатор Александр Беглов во время прямой линии, переход на систему стартовал только 1 января, и каждый район действует по собственному графику.

- Приморский район начал с Юнтолово, Василеостровский перешел только на 10%, Центральный начнет переход с 31 января. У каждого района своя специфика, особенно у пригородов и новоселов. У каких-то подрядчиков еще действуют контракты, - разъяснил градоначальник.

Беглов отметил, что ради реформы город закупает уборочную технику и формирует штат работников. Переход будет постепенным.

Ранее профильный вице-губернатор Петербурга, Анатолий Повелий, говорил, что новая система вольется в жизнь города примерно через полгода. Трансформация жилищно-коммунальной отрасли завершится в июле.