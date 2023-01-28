Крыши 150 домов планируют обогреть до конца года в Петербурге

А вот "холодные чердаки" работают уже в 5 тысячах домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 150 домов хотят оборудовать обогревом кровли в течение этого года. Такими планами поделился губернатор Александр Беглов во время прямой линии.

Отвечая на вопрос горожанина о теплых крышах, чиновник отметил, что в Петербурге сейчас обогреты более 300 домов. При этом претендовать на теплую кровлю могут около 4 тысяч домов.

- Прежде всего, это дома, где расположены социально значимые объекты – детские сады, поликлиники. Но без решения собственников приступать к оборудованию кровель нельзя. Важные критерии при выборе - это сложная форма ската, когда даже альпинист не может выйти на крышу, а также оживленное пешеходное движение на улице, - рассказал Беглов.

Система «греющего кабеля» дополняет технологию «холодный чердак» - он работает уже в 5 тысячах домов. По словам губернатора, крыши этих зданий получается чистить в 2-3 раза реже.