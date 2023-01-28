Петербург не будет отказываться от пескосоляной посыпки дорог зимой

Соль и песок - залог безопасности пешеходов, считает губернатор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские коммунальщики не перестанут посыпать дороги и тротуары песком и солью. Без противогололедных смесей зимой не обойтись, заявил губернатор Александр Беглов во время прямой линии.

Петербуржцы пытались уговорить чиновника отказаться от песка, вызывающего по весне пыление, и от соли, которая портит обувь и вредит собачьим лапам. Однако губернатор был непреклонен.

- Отказаться от противогололедных материалов мы не можем. Зима в этом году специфическая. Постоянные перепады температур, качели - от оттепели к заморозкам, ледяные дожди. Соль применяется во всем мире. Долю песка мы будем постепенно сокращать, чтобы предотвратить пылевые бури, - сказал чиновник.

По словам Беглова, качество пескосоляных смесей проверяют в лабораториях, поэтому дороги посыпают понятными составами. Он заметил, что соль используют только на дорогах и во дворах - в садах и парках белую посыпку не встретить.