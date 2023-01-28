Комздрав опроверг избиение пациента в больнице Петербурга

Пациент сам проявил агрессию к врачам. Фото: Артем КИЛЬКИН

В петербургских СМИ разошлось видео, на котором пациент городской больницы №26 жалуется на врачей, якобы отхлеставших его по лицу. Тем не менее, оказалось, что история не соответствует действительности и агрессию проявлял сам пациент. Опровержение сделала пресс-служба комитета по здравоохранению. spb.kp.ru без проверки сведений не стала публиковать видеоролик.

Как рассказали в комздраве, мужчина с подозрением на инсульт поступил в больницу поздним вечером 27 января. При осмотре в кармане у него нашли несколько флаконов с настойкой пустырника.

- В рамках неврологического осмотра проводилась оценка чувствительности кожи туловища, конечностей, лица. При попытке сбора анализов пациент проявил агрессию к персоналу, угрожал медработникам расправой и выбежал из отделения интенсивной терапии, - разъяснили ситуацию в комитете.

Масла в огонь подливала жена мужчины, которая тоже вступила в конфликт с медиками. В итоге странная пара покинула стационар, а больница направила информацию о пациенте в поликлинику по его месту жительства.