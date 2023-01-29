Завершились двухдневные поиски 11-летней девочки, пропавшей в Петербурге

В Петербурге завершили поиски пропавшей 11-летней девочки. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили о завершении поисков 11-летней девочки, которая пропала в Петербурге в субботу, 28 января. Напомним, ориентировка на ребенка появилась вечером накануне. Поисковый отряд просил срочно присоединиться к розыску подростка. Район пропажи не указывался. Было известно лишь то, что девочка вышла из дома в субботу, но так и не вернулась.

Родные не могли до нее дозвониться. Самостоятельные поиски тоже ни к чему не привели, поэтому они обратились за помощью к полиции и опытным поисковикам. Всю ночь с 28 на 29 января волонтеры прочесывали город и искали подростка в зелено-голубой куртке, шапке-шлеме и с черным рюкзаком. К счастью, трагедии не случилось.

- Внимание, девочка нашлась. Она жива. Благодарим всех за помощь, - объявили на следующий день хорошую новость волонтеры петербургского отряда «ЛизаАлерт» в своей группе во «Вконтакте».

Естественно, причины и обстоятельства пропажи ребенка не сообщили. По традиции, поисковики не делают это по этическим соображениям.