Фестиваль «Радуга» в Петербурге сменил название, чтобы не ассоциироваться с ЛГБТ-пропагандой

Фестиваль "Радуга" неожиданно сменил название. Фото: фестиваль "Радуга"

Известный в Петербурге театральный фестиваль «Радуга» внезапно поменял название. Это заметили волонтеры, подававшие заявки на участие в мероприятии. Теперь на сайте бывшей «Радуги» указано, что в городе состоится 24-й Международный фестиваль театра юных зрителей имени А.А. Брянцева. Заявки принимают до 5 февраля 2023 года. Сам фестиваль пройдет в весенне-летний период. При этом о причинах переименования ничего не сообщается. Оказалось, окончательного решения организаторы еще не приняли.

- Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать, - рассказала изданию «Театр» директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова.

К слову, фестиваль проводится при поддержке государственных денег. Впервые «Радуга» прошла в 2000 году. И тогда, и сейчас организаторы ставят цель найти подходящую драматургию для молодежи, а также открыть новые таланты среди не столь популярных режиссеров и актеров.

Добавим, что за пропаганду ЛГБТ в России с декабря 2022 года можно получить немаленькие штрафы. Например, с физлица могут взять от 50 до 400 тысяч рублей.