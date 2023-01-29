Оттепель, мокрый снег и дождь будут в Петербурге в воскресенье, 29 января

Начало февраля в Петербурге будет оттепельным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Петербурге в воскресенье, 29 января, в очередной раз вступила в фазу оттепели. Об этом горожан предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам опытного синоптика, температура в течение дня поднимется до плюс 1 градуса. К этому добавится мокрый снег, иногда переходящий в полноценный дождь. Порывы ветра при этом будут варьироваться от 4 до 9 метров в секунду.

- В ближайшее время в воскресенье циклоны продолжат поставлять к берегам Невы теплые и влажные атлантические воздушные массы, поэтому столбики термометра будут расти, - рассказал синоптик.

Что касается понедельника, 30 января, то горожан снова ждет мокрый снег с дождиком. Оттепель станет сильнее, поскольку температура повысится уже до плюс 3 градусов. Спрашивается, когда февральские морозы? А их пока не обещают. Начало последнего зимнего месяца вновь будет с плюсовой температурой.