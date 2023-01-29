Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 января 2023 8:15

Обнаженный и обгоревший труп мужчины обнаружили на льду Невы

Тело доставили в морг для выяснения причин смерти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На льду Невы нашли обгоревший труп мужчины.

На льду Невы нашли обгоревший труп мужчины.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обнаженный и обгоревший труп мужчины нашли на льду Невы возле поселка имени Свердлова под Петербургом. Очевидцы наткнулись на страшную находку в субботу, 28 января. Тело неизвестного лежало лицом вниз. Мужчина частично примерз ко льду. На место срочно вызвали спасателей и сотрудников полиции. Теперь правоохранители разбираются, что на самом деле произошло с погибшим.

- Труп обнаружили на льду возле Овцинской улицы. Особых примет у него нет. На лице видны кровоподтеки. Полуголый и обгоревший, - сообщил источник АН «Оперативное прикрытие» из правоохранительных органов.

Добавим, что тело мужчины отправили в морг для выяснения обстоятельств трагедии. Его личность и возраст пока не получилось установить. Рядом с телом нашли канцелярский нож и зажигалку, их тоже изучат на экспертизе. Уголовное дело по факту происшествия пока не возбуждали.