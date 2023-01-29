Роспотребнадзор создал памятку петербуржцам, что делать при разной стоимости товара на кассе и на ценнике

В Роспотребнадзоре Петербурга поделились лайфхаком, как быть при несовпадении стоимости товара на кассе и на ценнике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление Роспотребнадзора рассказало горожанам, как вести себя в магазине, если стоимость товара на кассе и на ценнике абсолютно разная. Перво-наперво стоит сфотографировать несоответствие на камеру. Это будет доказательством, если персонал магазина решит с вами поспорить. Далее следует обратиться за помощью к администратору. Ссылаться можно на закон «О защите прав потребителей». Но если ваши просьбы принимают в штыки, выход тоже есть.

- Можно написать претензию, в которой необходимо указать одно из двух требований. Либо вернуть разницу в цене товара между чеком и ценником. Либо потребовать возврата суммы, заплаченной за товар, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Но, как это бывает иногда в России, ситуация может все равно не разрешиться. Тогда можно смело жаловаться напрямую в Роспотребнадзор. Сделать это можно по почте: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19. Кроме этого есть возможность написать электронную жалобу с помощью формы «Прием обращений граждан» на сайте городского Роспотребнадзора.