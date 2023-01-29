Автора учебников по русскому языку обманули на 4 млн рублей в Петербурге

Преподаватель РГПУ имени Герцена отдал 4 млн рублей мошенникам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мошенники обманули на четыре миллиона рублей преподавателя РГПУ имени Герцена. 74-летний доцент петербургского вуза известна как автор нескольких учебников по русскому языку. Несмотря на ученую степень и богатый жизненный опыт, 25 января пенсионерка клюнула на удочку лжесотрудника ФСБ. Ей позвонил неизвестный, представившийся силовиком и убедивший ее, что ее деньги вот-вот украдут. Мужчина посоветовал спасти все сбережения, переведя их на «безопасный счет». На деле же доверчивая женщина отправила деньги на карту мошенникам.

- В течение дня пенсионерка ходила к банкоматам и переводила все скопленные деньги преступникам. Общая сумма ущерба оставила 3 746 200 миллиона рублей, - рассказал источник АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что мошенников уже разыскивают. Преподаватель написала заявление в полицию 28 января, когда поняла, что потеряла все деньги. Уголовное дело вскоре возбудят.