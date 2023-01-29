Ураганный ветер нагрянет в Петербург в понедельник, 30 января

30 января в Петербурге будет бушевать ветер с порывами до 18 метров в секунду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ураганный ветер обещают синоптики в Петербурге в понедельник, 30 января. Эту информацию перепроверили в ГУ МЧС России по Северной столице и подтвердили – стихия действительно будет бушевать. Как рассказывают спасатели, в течение всего понедельника следует быть начеку и не ходить рядом с шаткими конструкциями, которые могут повалиться на землю. Опасаться есть чего.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра вплоть до 18 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Почему опять такая погода? Все просто – в городе снова оттепель. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в Северную столицу несется циклон, выходящий с Северной Атлантики и направляющийся в сторону Скандинавии. Вместе с ветром стоит ждать мокрый снег и дождь. Температура при этом будет держаться около +2 градусов.