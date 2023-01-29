Желтый уровень погодной опасности объявили на 30 января в Петербурге

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ураганного ветра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности на понедельник, 30 января. Об этом поспешила сообщить пресс-служба Смольного. Ранее «КП-Петербург» уже писала, что в Северную столицу идет циклон с порывами ветра до 18 метров в секунду. Чиновники посчитали, что это достаточно опасно. По информации властей, штормить в городе будет примерно с восьми утра до шести часов вечера. И это еще не все ненастья.

- Кроме этого в понедельник, 30 января, с 9 до 17 часов ожидаются гололед и изморозь. Будет налипать мокрый снег, - предупреждают в Смольном.

Спасатели и чиновники просят и автомобилистов, и пешеходов быть крайне осторожными в понедельник. По данным ГУ МЧС России по Петербургу, в Северной столице возрастет вероятность ДТП. Не стоит гулять и под ненадежно закрепленными конструкциями.