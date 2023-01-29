Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 января 2023 12:23

Желтый уровень погодной опасности объявили на 30 января в Петербурге

Все из-за ураганного ветра с порывами до 18 метров в секунду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ураганного ветра.

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ураганного ветра.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности на понедельник, 30 января. Об этом поспешила сообщить пресс-служба Смольного. Ранее «КП-Петербург» уже писала, что в Северную столицу идет циклон с порывами ветра до 18 метров в секунду. Чиновники посчитали, что это достаточно опасно. По информации властей, штормить в городе будет примерно с восьми утра до шести часов вечера. И это еще не все ненастья.

- Кроме этого в понедельник, 30 января, с 9 до 17 часов ожидаются гололед и изморозь. Будет налипать мокрый снег, - предупреждают в Смольном.

Спасатели и чиновники просят и автомобилистов, и пешеходов быть крайне осторожными в понедельник. По данным ГУ МЧС России по Петербургу, в Северной столице возрастет вероятность ДТП. Не стоит гулять и под ненадежно закрепленными конструкциями.