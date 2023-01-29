Петербуржцы оформили 18 тысяч паспортов болельщика, необходимых для посещения РПЛ

Болельщики "Зенита" из Петербурга оформили уже 18 тысяч паспортов болельщика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга оформили уже 18 тысяч паспортов болельщика, которые с 2023 года необходимы в городе для посещения матчей футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ). Любопытную статистику привел вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Чиновник напомнил, что карта болельщика теперь нужна всем без исключения, даже самим футболистам. Детям до 14 лет паспорт должны оформить его родители или опекуны.

- Процесс оформления карты довольно простой, - уверяет Пиотровский. – Заявку с фотографией нужно подать в личном кабинете на портале Госуслуг. После этого остается только подтвердить личность владельца карты болельщика в любом МФЦ – сделать это можно без предварительной записи. Процесс займет не более пяти минут.

К слову, номер карты нужен для покупки билета на стадион. Кроме этого без QR-кода паспорта нельзя будет пройти на арену и тем самым поболеть за «Зенит» вживую. Первый матч команды в рамках РПЛ пройдет 4 марта на «Газпром Арене». Кто оформлять паспорт точно не будет, так это фанатский сектор сине-бело-голубых – «Ландскрона». Эти болельщики уже объявили о бойкоте матчей. Ожидается, что из-за ноу-хау посещаемость матчей может резко упасть в целом.