Пьяный петербуржец вышел из ночного клуба и тут же влетел в него на внедорожнике

Пьяный петербуржец вышел из ночного клуба и влетел в него на внедорожнике. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Пьяный водитель влетел в ночной клуб на Заневском проспекте в Петербурге. Все произошло ночью в субботу, 28 января. Успокаивать нервы мужчины пришлось росгвардейцам. Оказалось, что это был не прохожий, а гость заведения, который изрядно выпил, потанцевал и решил ехать домой на своем внедорожнике. Чем это закончилось, видно на фотографиях с места происшествия – вход и выход из ночного клуба оказались заблокированы. Стекло на дверях разбилось под напором черного авто. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Гость ночного клуба должен будет заплатить не только за напитки и танцы. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

- Водитель был сильно пьян. На место пришлось вызывать наряд ГИБДД. Мужчину доставили в местный отдел полиции для разбирательства, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По данным spb.kp.ru, машина принадлежит 44-летнему Алексею. В отношении мужчины составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. В перспективе это штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав. Плюс его обяжут заплатить за сломанную дверь клуба.