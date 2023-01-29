Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 14:37

Россияне стали чаще выбирать Петербург для переезда

Об этом говорят результаты опроса трудоустроенных людей от 25 до 55 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербург хотят чаще переехать, чем в Москву.

В Петербург хотят чаще переехать, чем в Москву.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Россияне стали предпочитают переезжать на постоянку в Петербург, а не Москву. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Зарплата.ру». Аналитики опросили 1 810 трудоустроенных мужчин и женщин от 25 до 55 лет. Почти половина из них согласилась с тем, что в Северной столице их доходы могут серьезно вырасти. Это одна из основных причин для переезда. В остальном, жители регионов попросту не видят карьерного роста в родных пенатах, либо просто у них лежит душа к жизни в мегаполисе.

20 процентов из опрошенных готовы переехать из провинции в столичные города. Среди них 52 процента ответили, что переехали бы в Петербург, а не Москву, - рассказали эксперты-аналитики.

К слову, ранее в Петростате отчитывались, что в 2021 году в Петербурге был прирост по мигрантам. Правда, небольшой – в городе переехали 23,8 тысячи человек, в том числе из стран СНГ и из других регионов России. А вот с января по июнь 2022 года в Северной столице превалировала убыль населения – если приехавших в город было почти 86 тысяч человек, то уехавших – почти 88 тысяч.