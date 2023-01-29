Метель и гололедицу обещают в Ленобласти в понедельник, 30 января

В Ленобласти в понедельник, 30 января, будет опасная погода с метелью и гололедицей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метель и гололедицу ждут в Ленобласти в понедельник, 30 января. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по 47 региону. Обстановка в области будет, мягко говоря, сложной. Стихия разгуляется почти на полную – синоптики обещают облачную погоду с ураганным ветром с порывами до 18 метров в секунду, мокрым снегом и местами дождем. При этом атмосферное давление в течение дня немного понизится. А температура будет колебаться от -2 до +2 градусов. Спасатели предупреждают, что внимательнее нужно быть всем, но особенно автомобилистам.

- Возможно, что на проезжую часть будет налипать мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Водителям следует строго не превышать допустимую скорость авто, а пешеходам следует идти очень осторожно, ступая на всю подошву обуви. При падении нужно постараться сгруппироваться и перекатиться, чтобы смягчить удар о землю, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Тем временем в Петербурге ситуация будет не лучше. Городские власти даже объявили желтый уровень погодной опасности. Вероятно, в Северной столице закроют парки и скверы из-за сильного ветра и бесконечного мокрого снега.