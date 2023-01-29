Росомаху заметили в лесах природного заказника в Ленобласти

Росомаха гуляет по Ленобласти. Не бойтесь, она только на территории природного заказника. Фото: vk.com/oopt_lo

Росомаха разгуливает по заказнику «Выборгский» в Ленобласти. Об этом рассказали сотрудники региональной дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на своей странице во «Вконтакте». Хищник сам не показался – только оставил следы на снегу, чтобы люди гадали, кто здесь прошел. Однако специалисты определили, что зверек не просто топтался на месте, а внимательно искал себе добычу. В основном росомаха гуляла по льду.

Полакомилась ли росомаха в итоге - загадка. Фото: vk.com/oopt_lo

- Следы росомахи получились такими четкими, потому что при ходьбе они опираются целиком на всю стопу. При этом эти животные слегка косолапят. Зато таким образом хищник не проваливается под снег и умело маневрирует. Кроме этого на пальцах росомах четко видны длинные когти, которые сильно изогнуты, как у кошек, - рассказали сотрудники дирекции ООПТ Ленобласти.

К слову, росомаха не только самый большой представитель куньих, но и один из самых опасных хищников на планете. Длина тела у него составляет чуть больше метра. Крупный зверь может легко убить за счет очень мощных лап, пусть и слегка коротких.