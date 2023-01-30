Циклон «Николас» накроет Петербург дождем и мокрым снегом в понедельник, 30 января

Мокрый снег и гололед, такой прогноз дают на понедельник и вторник. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мокрый снег и дождь уже с раннего утра понедельника накрыл Петербург. Причиной ненастной погоды стал циклон «Николас», который пришел в город на Неве. Из-за него температура держится в околонулевой зоне, что превышает норму. А из-за гололеда объявлен желтый уровень опасности.

- Теплый сектор циклона закроет небо над Петербургом плотными облаками, вызовет осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, а температура воздуха продолжит превышать норму, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в городе термометры покажут +1…+3 градуса, по Ленинградской области будет -2…+3. Ветер юго-западный умеренный, но порывистый. Атмосферное давление продолжит стремительно падать и составит всего 733 мм ртутного столба, что сильно ниже нормы в 760 мм.

Слякотная погода с мокрым снегом и гололедом задержится на Северо-Западе и на вторник.