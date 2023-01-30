Концерн Hyundai надеется возобновить работу завода в Петербурге

Корейцы очень хотят перезапустить полное производство на заводе в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Корейский автоконцерн Hyundai Motor «всеми силами» старается возобновить полноценную работу завода в Петербурге, который находится в простое с марта прошлого года. Об этом, на встрече со студентами корейского центра в Петербурге, заявил директор департамента закупок концерна Чон Хенчхоль

- Мы каждый день с Минпромторгом России ищем пути, как начать работу, - пишет «Петербургский дневник».

По словам топ-менеджера, руководство Hyundai видит, что и в Смольном очень ценят завод и надеются на его полноценный перезапуск. Другой вопрос, что пока этой возможности нет. Цепочки поставок разорваны, возобновить сборку автомобилей поможет или снятие санкций, или обходные схемы с возможной сменой собственника.

А пока перспективы не определены, на предприятии идет процесс сокращения персонала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надежды Toyota и интерес казахов к заводу Hyundai. Что происходит с автопромом Петербурга - «русским Детройтом»

Эксперт считает, что перспективы петербургского автопрома прояснятся в ближайшие полгода (подробности)