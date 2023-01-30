Обгорелый труп нашли в люке канализации на юге Петербурга

Труп нашли в люке в Полежаевском парке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и следователи Красносельского района Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти человека, чей обгоревший труп нашли в люке в Полежаевском парке. Останки обнаружили местные жители, вышедшие погулять.

- Труп был обнаружен 29 января днем в Полежаевском парке, у дома 55 по проспекту Маршала Жукова, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

На место была вызвана полиция, вместе со стражами порядка прибыли и эксперты. Им удалось выяснить лишь то, что тело сильно обгорело. Установить личность и даже пол погибшего не получилось. Труп отправили в морг на углубленную судмедэкспертзу.

Сейчас по факту произошедшего начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.