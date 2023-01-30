Две модели кроссоверов и седан под брендом Lada будут собирать на петербургском заводе Nissan

Производство на заводе хотят запустить в самые сжатые сроки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава концерна АвтоВАЗ и бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал о запуске сборки автомобилей под брендом Lada на заводе Nissan. По его словам, производство начнут уже в нынешнем году, а до конца года на петербургской площадке планируют собрать 10 тысяч авто.

- Мы успешно ведем переговоры с китайскими партнерами, рассчитываем выпускать кроссоверы C- и D-классов, а так также седаны. Пока прогноз осторожный, до 10 тысяч единиц до конца 2023 года, - рассказал Соколов в интервью «Деловому Петербургу».

Глава АвтоВАЗа отметил, что завод переформатируют под бренд Lada в макисмально сжатые сроки, хотя это очень непросто. Все оборудование «заточено» именно под модели японского концерна.

При этом эксперты автоотрасли считают, что пока сборка будет крупноузловой, то есть «отверточной». А больших вложений в переоборудование производства ждать не стоит. Тем более, что и сам АвтоВАЗ испытывает серьезную долговую нагрузку, на нем «висят» кредитов на 120 миллиардов рублей. В таких условиях не до инвестиций.