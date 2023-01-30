Пожар произошел в детском саду в Кронштадтском районе Петербурга

Пожар произошел в детском саду в Кронштадте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в детском сад. В десятом часу утра 30 января 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в детском учреждении на проспекте Ленина. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В 9:22 часов поступило сообщение о возгорании в доме 3А по проспекту Ленина. В помещении детского сада происходило горение обстановки на площади 0,5 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с пламенем прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС Северной столицы. Менее чем за 20 минут они потушили огонь.

Проводилась ли эвакуация, не сообщается. Известно, что пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.