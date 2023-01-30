Видео с места прорыва трубы с кипятком на Бассейной улице в Петербурге

Машины провалились в яму на Бассейной улице. Фото: vk.com/spb_today

Видео с места серьезной коммунальной аварии на Бассейной улице опубликовали в соцсетях жители Петербурга. В ночь на понедельник здесь прорвало магистральную теплоцентраль. Кипяток из трубы образовал промоину, в которую «нырнули» две машины.

- На Бассейной, 23, у бизнес-центра произошел прорыв теплотрассы с разрушением асфальта. Три машины успели уехать с парковки, остальные потонули, - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам горожан, их разбудил громкий хлопок. Когда он вышли на улицу, на месте уже были аварийные машины. Сейчас на Бассейной улице работают ремонтные бригады.

- На период проведения работ - до 14:00 30 января - горячее водоснабжение и подача тепла обеспечиваются в полном объеме. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен, - сообщает пресс-служба «Теплосети».